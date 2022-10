Ukraine-Liveblog : Joachim Gauck: Putin setzt auf die Angst der Deutschen

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck appelliert an die Deutschen, sich nicht von Angst leiten zu lassen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagt Gauck im ZDF-heute journal: „Die Angst, die hier bei uns vielfach auch von den Drohungen Putins an den Tag gelegt wird, die sehen wir in den Nachbarländern nicht so wie bei uns in Deutschland. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns klarmachen: Putin preist diese Angst der Deutschen ein in seine Planung.“ Das sei ein Element seiner Kriegführung.



Deshalb brauche Deutschland eine nüchterne Bewertung seiner Drohungen und eine ganz klare Erkenntnis, dass Angst kleine Augen mache und in die Flucht treibe. Und Flucht sei das, was Deutschland sich nicht leisten können. „Da ist ein Land überfallen worden, es gibt ein klares Opfer, wir haben diesem Land beizustehen. Nicht nur, weil es moralisch ist, sondern weil sie auch unsere Interessen vertreten. Die Freiheit und die Demokratie wird angegriffen. Unsere Freiheit und Demokratie wird letztlich angegriffen.“