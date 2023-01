Ukraine-Liveblog : ISW: Ukraine rechnet mit russischer Großoffensive im Frühling oder Sommer

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, hat nach eigenen Angaben um seine Entlassung gebeten. Er habe sein Rücktrittsgesuch am Montag eingereicht, teilt Tymoschenko über den Messengerdienst Telegram mit. "Ich danke dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, für das Vertrauen und die Möglichkeit, jeden Tag und jede Minute gute Taten zu vollbringen.



Der ukrainische Präsident kündigte weitere Personaländerungen in der Regierung und in den Regionen an. Einige Entscheidungen würden noch am Dienstag gefällt, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Montag. Nach dem Bekanntwerden von Korruptionsvorwürfen gegen einen stellvertretenden Minister, der bereits zurückgetreten ist, sowie dubioser Vorgehensweisen im Verteidigungsministerium, hatte Selenskyj bereits am Montag erklärt, Korruption nicht zu dulden.