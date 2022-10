Ukraine-Liveblog : Iran schickt offenbar Ausbilder zur Drohnen-Schulung auf die Krim

Der im Exil lebende kremlkritische Schriftsteller Dmitry Glukhovsky („Metro“) vermisst seine Heimat Russland als Quelle für sein literarisches Schaffen. „Wie beim Tod eines engen Freundes oder Verwandten wird erst langsam klar, was einem alles fehlt. Wie damit leben, ist nicht klar. Man muss sich daran gewöhnen“, sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Glukhovsky, dem in seiner Heimat nach der Kritik am Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine bis zu 15 Jahre Haft drohen würden, wird an diesem Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse erwartet. Am Mittwoch erschien sein neues Buch „Geschichten aus der Heimat“.



Glukhovsky spricht von einem schmerzvollen Verlust, weil er den Stoff für seine bisher vor allem von Russland handelnden Bücher nicht mehr in der Heimat selbst beschaffen kann. „Ich werde noch ein Russland-Buch schreiben, solange die Erinnerung frisch ist.“ Sein aktuelles Buch handelt vom oft rauen Leben, von Korruption und politischer Willkür in Russland. In einem Vorwort verurteilt Glukhovsky einmal mehr auch Putins Krieg gegen die Ukraine als „Barbarei“.