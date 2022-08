Ukraine-Liveblog : Handel warnt vor dunkeln Innenstädten

Ein halbes Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine versuchen viele Menschen in dem Kriegsland verzweifelt, sich auf den bald beginnenden Winter vorzubereiten. "Die Situation ist extrem schwierig, insbesondere für die Menschen in den östlichen Landesteilen", sagt der Ukraine-Experte von Caritas international, Gernot Krauß, der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Freiburg.





Brennholz, Gas oder Öl zum Heizen seien - wenn überhaupt verfügbar - extrem teuer, sagte Krauß nach einem Besuch von Caritas-Hilfsprojekten in Lwiw. "Hinzu kommen die großen Schäden an der Infrastruktur, etwa an den Fernwärmeleitungen oder auch an den einzelnen Wohnungen." Derzeit sei völlig unklar, wie die Menschen, darunter viele Binnenflüchtlinge, die kalten Monate überstehen sollen. Die Caritas Ukraine versuche auch mit deutschen Spendengeldern, die Menschen bei den Wintervorbereitungen zu unterstützen. "Schon im vergangenen Winter war das extrem schwierig, die kommenden Monate werden jetzt eine noch größere Herausforderung." Bereits in wenigen Wochen könne es in der Ukraine sehr kalt werden.