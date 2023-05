Papst Franziskus hat in Ungarn zum Frieden in der Ukraine aufgerufen. Bei seinem Mittagsgebet am Sonntag in Budapest vertraute Franziskus Ungarn und den gesamten europäischen Kontinent dem Schutz der Muttergottes an. Dabei bat er um Frieden, besonders für die am meisten leidenden Menschen – "das gepeinigte ukrainische Nachbarvolk und das russische Volk". So konkret hatte sich das katholische Kirchenoberhaupt bislang in Ungarn nicht zu dem Thema geäußert.