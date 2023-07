Володимир Зеленський on Twitter

Meeting with Mr. Justin Trudeau @JustinTrudeau, Prime Minister of Canada. A meaningful start to the day at the summit!We are discussing security guarantees for Ukraine on its way to NATO - we have Canada's understanding, the world's understanding will follow, and we are… pic.twitter.com/iwu7iy2Fz6— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023