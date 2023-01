Ukraine-Liveblog : Frankreich will Verteidigungshaushalt um ein Drittel aufstocken

Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius äußert sich in Ramstein zu den gegenwärtigen Verhandlungen. Er habe das große Vergnügen gehabt, daran teilnehmen zu können, sagt er. Pistorius dankt den USA für die Ausrichtung des Gipfels in der Pfalz. Die Situation in der Ukraine sei außerordentlich kritisch, sagt Pistorius. Die Lage fordere dazu auf, die Ukraine umfassend mit Waffen zu unterstützen. Deutschland werde nicht nachlassen, die Ukraine zu unterstützen. Es gehe darum, die russische Aggression zu beenden. Die Lieferungen müssten am Bedarf der Ukraine ausgerichtet sein. Es gebe eine enge Abstimmung und ein synchronisiertes Vorgehen, worauf alle Teilnehmer besonderen Wert legten. Pistorius weist noch einmal auf die Marder-Schützenpanzer und Patriot-Lufabwehrsysteme hin, die Deutschland demnächst liefern werde. Außerdem werde Deutschland ein weiteres Iris-T-System liefern. Das Frühjahrspaket für die Ukraine umfasse rund eine Milliarde Euro. Außerdem sei die Ausbildung der ukrainischen Soldaten sehr wichtig. Die Ausbildung am Marder werde Ende Januar beginnen.



In der Tat sei es in der Sache auch um die Lieferung von Leopard-2-Panzern gegangen. Pistorius weist daraufhin, dass nicht alle Partner eine Lieferung dieser Systeme befürworten. Er könne keine Entscheidung zu Leopard-Panzern verkünden und wisse auch nicht, wann das der Fall sei. Der Eindruck, dass Deutschland eine solche Entscheidung blockiere, sei falsch. Er habe seinem Haus aber den Auftrag erteilt, den Zustand der vorhandenen Leopards in der Bundeswehr und in der Industrie zu prüfen. Das sei eine Vorbereitung auf einen "Tag, der kommen mag", also falls die Entscheidung zur Lieferung getroffen werde. Auch über die Leopard-Lieferung durch andere Länder sei keine Entscheidung getroffen worden. Deutschland werde nicht im Wege stehen, wenn andere Länder sich so verhalten wollen wie Deutschland. Berlin zögere nicht, man wäge vielmehr alle möglichen Folgen ab, sagt Pistorius.