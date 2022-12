Ukraine-Liveblog : Explosionen auf Militärflugplätzen in Russland

Bei Explosionen auf zwei Militärflugplätzen im europäischen Teil Russlands sind russischen Medien zufolge mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. „Eine nicht identifizierte Drohne hat einen Flugplatz im Gebiet Saratow angegriffen“, teilte das Internetportal „Baza“ am Montag mit. Zwei Menschen mussten demnach ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nur wenige Stunden vor der Explosion in Saratow wurden bei einer Explosion auf einem Militärstützpunkt in der Stadt Rjasan drei Menschen getötet und sechs verletzt, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti. Unter Berufung auf eine Erklärung der örtlichen Rettungsdienste hieß es weiter, ein Tankwagen sei explodiert, ohne dass die Ursache der Explosion genannt wurde.



Auch über die Ursache der Explosion in Rjasan gab es zunächst keine Angaben. Dort soll ein Flugzeug beschädigt worden sein. Auf dem Flughafen Engels-2 bei Saratow wurden dem Bericht zufolge ebenfalls zwei Maschinen in Mitleidenschaft gezogen. Bei den Flugzeugen in Saratow soll es sich um strategische Bomber vom Typ T-95 handeln. Diese Bomber werden für die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine genutzt. In den vergangenen Wochen wurde bei derartigen Angriffen die ukrainische Energieinfrastruktur massiv beschädigt.



In der Vergangenheit hatte Kiew Angriffe auf mehrere Luftwaffenstützpunkte auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zugegeben. Wer hinter den jüngsten Explosionen steckt, war aber zunächst unklar, die Ukraine übernahm für keine der beiden Explosionen die Verantwortung. In der Vergangenheit hat sich Kiew über die Beteiligung ihres Militärs an Angriffen auf russisches Territorium bewusst im Unklaren gelassen. Der Luftwaffenstützpunkt Engels und die Militäreinrichtung Rjasan liegen zwischen 480 und 720 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, was außerhalb der Reichweite aller bekannten Raketen der Ukrainer liegt.



Roman Busargin, der Gouverneur der Region Saratow, rief die Einwohner in einer Erklärung dazu auf, Ruhe zu bewahren, nachdem sich die Nachricht von einer lauten Explosion auf dem Luftwaffenstützpunkt in den sozialen Medien verbreitet hatte. „Ich möchte Ihnen versichern, dass in den Wohngebieten der Stadt keine Notfälle aufgetreten sind“, sagte er. „Informationen über Vorfälle in militärischen Einrichtungen werden von den Strafverfolgungsbehörden überprüft.“ Dmitri Peskow, der Sprecher des Kremls, sagte, dass ihm die Berichte über die beiden Vorfälle bekannt seien, er aber „keine genauen Informationen“ habe und sich nicht dazu äußern könne. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sei informiert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.



Nach den Explosionen nahm Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, die Angriffe offenbar nur am Rande zur Kenntnis, wie es ukrainische Beamte nach unerklärlichen Explosionen innerhalb Russlands oft getan haben. „Die Erde ist rund – eine Entdeckung, die von Galileo gemacht wurde“, schrieb er auf Twitter. „Wenn etwas in den Luftraum anderer Länder geschossen wird, werden unbekannte Flugobjekte früher oder später zum Ausgangspunkt zurückkehren.“