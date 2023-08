US-Präsident Joe Biden hat wenig überrascht auf den Flugzeugabsturz in Russland reagiert, bei dem der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin getötet worden sein soll. Er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien. Er habe kürzlich mit Blick auf den russischen Söldnerchef gesagt, dieser müsse „vorsichtig" sein. Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.“ Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können.



Zuvor hatte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson, erklärt, die Regierung habe die Berichte über den Absturz des Flugzeugs gesehen, auf dessen Passagierliste Prigoschin stand. „Wenn es bestätigt wird, wäre es für niemanden eine Überraschung", erklärte Watson. „Der verheerende Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass eine Privatarmee auf Moskau marschiert ist, und jetzt, so scheint es, zu dem hier (dem Absturz)."