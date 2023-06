Unentschieden! Deutschland und die Ukraine gehen mit einem 3:3 vom Platz.



Im Vorfeld des Aufeinandertreffens wurde bekannt, dass das Benefiz-Länderspiel der beiden Nationalmannschaften am Montagabend in Bremen laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf auch die Kriegsgebiete erreicht. Der ukrainische Delegationsleiter habe ihm erzählt, dass „Soldaten dieses Spiel an der Front verfolgen werden auf ihrem Handy und dass es ein Stück weit auch Ablenkung ist“. Das Fußball-Länderspiel sei für die Ukraine „ein ganz wichtiges Ereignis“.



Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist das Spiel „ein Zeichen der Freundschaft und der Solidarität“. Gleichzeitig gab der SPD-Politiker am Rande des Spiels am Montag in Bremen beim ZDF zu bedenken: „Wir dürfen Fußballspiele wie diese nicht überfordern. (...) Aber natürlich kann ein Fußballspiel an einer Kriegssituation nichts verändern. Das tun wir, das tut die Politik, indem wir Unterstützung leisten für diejenigen, die überfallen worden sind von Russlands Armee. Und wir müssen hoffen, dass die Ukraine diesen Krieg in den nächsten Wochen für sich entscheidend wendet.“





Für den DFB ist das Duell mit der Ukraine das 1000. Länderspiel in der Historie der Nationalmannschaft. Der Verband spendet über seine Stiftung die Einnahmen aus dem TV-Vertrag und Ticketverkauf an Menschen, die vom Krieg betroffen sind. „Wir hoffen auf eine hohe Summe“, sagte Neuendorf.



Wie das Spiel genau gelaufen ist, lesen Sie hier im Bericht: