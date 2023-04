Der „Guardian“ berichtet unter Berufung auf Reuters, dass der Reporter des „Wall Street Journal“, Evan Gershkovich, persönlich vor einem Moskauer Gericht erschienen ist, wo er Berufung gegen die Inhaftierung eingelegt habe.



Der Reporter des „Wall Street Journal“ in Moskau und ehemalige AFP-Journalist soll bis zum 29. Mai in Untersuchungshaft bleiben. Dem russischen Geheimdienst FSB zufolge wurde Gershkovich in Jekaterinburg festgenommen, „als er versuchte, geheime Informationen zu beschaffen“. Die Stadt liegt 1800 Kilometer östlich von Moskau.





Gershkovichs Zeitung sowie er selbst wiesen die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurück. Das „Wall Street Journal“ erklärte, es weise „die Anschuldigungen des FSB vehement zurück und fordere die sofortige Freilassung unseres vertrauenswürdigen und engagierten Reporters“.





Mehr als drei Dutzend Nachrichtenorganisationen haben ein Schreiben an den russischen Botschafter in den USA unterzeichnet, in dem sie in dem Fall „unbegründete Spionagevorwürfe“ anprangern. „Gershkovich ist ein Journalist, kein Spion, und sollte sofort bedingungslos freigelassen werden“, heißt es in dem Schreiben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, dass der Fall gegen den Journalisten als „streng geheim“ eingestuft wurde.



Die US-Botschafterin Lynne Tracy hatte Gershkovich am Montag im berüchtigten Lefortowo-Gefängnis in Moskau besucht. „Wir haben das erste Mal Zugang zu ihm seit seiner Festnahme vor knapp zwei Wochen erhalten“, schrieb die Diplomatin auf dem Botschafts-Twitter-Kanal. „Er fühlt sich gut und bleibt stark.“ Gleichzeitig bekräftigte sie die Forderung nach „sofortiger Freilassung“ des Journalisten.



Ein Foto des Reporters vor Gericht gibt es auch bereits: