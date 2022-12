Ukraine-Liveblog : EU-Kommission schlägt neues Sanktionspaket gegen Russland vor

Russische Sicherheitskräfte haben nach offiziellen Angaben am Mittwoch einen verurteilten Straftäter festgenommen, der in einer Grenzregion zur Ukraine mit einem Maschinengewehr auf Polizisten geschossen haben soll. Einem russischen Medienbericht zufolge soll es sich dabei um einen Deserteur der in der Ukraine kämpfenden Söldnertruppe Wagner handeln.





Dem russischen Ermittlungskomitee zufolge steht der 38-jährige Mann im Verdacht, am Dienstag in der zur russischen Grenzregion Rostow gehörenden Stadt Nowoschachtinsk auf eine Gruppe Polizisten geschossen und dabei einen von ihnen verletzt zu haben. Er sei nach fast 24-stündiger Fahndung in dem Dorf Kiseljowo gefasst worden. Laut den Ermittlern war der Verdächtige zuvor wegen „Diebstahls und Raubs" verurteilt worden.





Nach Informationen des Telegram-Kanals Basa, der für seine guten Kontakte zu den russischen Sicherheitskräften bekannt ist, verbüßte der Mann seine Strafe in einer russischen Strafkolonie, als er von der Wagner-Truppe für den Kampf in der Ukraine rekrutiert wurde. Später habe er seine Meinung aber geändert und sei desertiert.





Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin, der Berichten zufolge persönlich Strafgefangene rekrutieren soll, wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. In einer Presseerklärung kündigte er eigene Ermittlungen an. Gleichzeitig dankte er den Polizisten für die Festnahme des 38-Jährigen – und fügte hinzu, statt Informationen an Journalisten weiterzugeben, sollten sie lieber an der Front in der Ukraine kämpfen.