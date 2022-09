Ukraine-Liveblog : Brüssel betont Sicherheitsrisiken bei Visa-Vergabe an Russen

Im Kreml findet heute Nachmittag die Unterzeichnungszeremonie für den Beitritt der „Volksrepubliken" Donezk und Luhansk sowie der Regionen Saporischschja und Cherson zu Russland als Teilstaaten der Föderation statt. Damit wird die formelle Annexion von vier den besetzten ukrainischen Regionen im Süden und Osten der Ukraine weiter vorangetrieben.



Nach der Unterzeichnung der Verträge im Beisein der russischen Statthalter in den vier Regionen soll Putin nach Angaben der Präsidialverwaltung eine längere Rede halten. Dabei könnte es auch um das weitere militärische Vorgehen Russland in der Ukraine gehen. Das russische Parlament muss der Aufnahme von Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja in die Russische Föderation noch zustimmen – reine Formsache. Die Entscheidung soll bis Dienstag erfolgen.



Aus diesem Anlass finden in ganz Russland Festkundgebungen und Konzerte statt. Auch auf dem Roten Platz gibt es Vorbereitungen für eine Feier.





Kurz vor Beginn der Zeremonie zur formellen Annexion ukrainischer Gebiete an Russland hat der Kreml am Freitag bekanntgegeben, er müsse die „genauen Grenzen" von zwei der vier Regionen noch „klären". Zu den Regionen Cherson und Saporischschja „muss ich das noch klären, ich kann diese Frage derzeit nicht beantworten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Indes geriet die russische Armee in der von ihr besetzten Stadt Lyman in der Region Donezk in Bedrängnis.





Zu den russischen Annexionsplänen sagte Peskow weiter, die „Volksrepubliken" Donezk und Luhansk würden von Russland "in den Grenzen von 2014" anerkannt. Demnach würden die beiden ukrainischen Regionen in ihrer Gesamtheit annektiert. Moskau hatte bereits im Februar, kurz vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine, die Herrschaft der von Russland kontrollierten Separatisten über die Regionen anerkannt.





Im Süden der Ukraine kontrolliert Moskau der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zufolge 72 Prozent des Gebiets der Region Saporischschja und 88 Prozent der Region Cherson.