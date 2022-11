Ukraine-Liveblog : Etwa 14 Millionen Ukrainer sind laut UN auf der Flucht

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat die Länder aufgefordert, die vom Bund zugesagten Mittel zur Flüchtlingsversorgung an die Kommunen weiterzureichen. Die beim Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch in Aussicht gestellten Milliarden-Beträge seien ein „positives Signal“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Zeitung Rheinische Post. „Es muss allerdings sichergestellt werden, dass die Länder dieses Geld auch wirklich an die Kommunen weitergeben.“ Dies forderte auch der Deutsche Landkreistag.



Denn die Kosten für Unterbringung, Versorgung und Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen entstünden vor Ort in den Städten und Gemeinden, sagte Landsberg. Er bedauerte, dass es von den Ländern kein deutliches Bekenntnis gegeben habe, „dass sie ihre Erstaufnahmeeinrichtungen massiv ausweiten“. Denn mit Russlands massiven Angriffen auf die Infrastruktur der Ukraine sei „wahrscheinlich, dass die Zahl der Geflüchteten zunehmen wird.“ Die Kommunen seien aber bereits jetzt an der Grenze ihrer Unterbringungsmöglichkeiten.



Der Deutsche Landkreistag kritisierte die Vereinbarungen des Bund-Länder-Gipfels vom Mittwoch als unzureichend. „Wir fühlen uns von Bund und Ländern ein Stück weit im Stich gelassen“, sagte der Präsident Reinhard Sager (CDU) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. „Wir pochen seit Langem darauf, 2022 und in den Folgejahren die Wohnkosten für anerkannte Flüchtlinge vom Bund ersetzt zu bekommen.“ Scholz habe dies im vergangenen April in Aussicht gestellt.



Die Länder müssten die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel an die Kommunen weiterleiten, mahnte auch Sager. „Die Landkreise haben beträchtliche Ausgaben bei der Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum, Kinderbetreuung oder für die Schule. Deshalb müssen die Länder die kommunalen Belastungen vollständig kompensieren, unbeschadet dessen, was der Bund übernimmt.“