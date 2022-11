Ukraine-Liveblog : Energieversorger: „Legen Sie einen Vorrat an Decken und warmer Kleidung an“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj am Montag über die neuen Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja gesprochen. „Ich hatte ein dringendes Telefonat mit Präsident Selenskyj", sagte Macron am Montag in Paris. Es sei in dem Gespräch um die „weiterhin sehr schwierige" Lage in der Ukraine, die russischen Luftangriffe und die anhaltende „Bedrohung“ für das Akw Saporischschja gegangen.





Nach Angaben des französischen Präsidialamtes brachte Macron seine „tiefe Besorgnis" über die neuen Angriffe auf das Atomkraftwerk am Wochenende zum Ausdruck. Macron und Selenskyj unterstrichen laut dem Elysée-Palast „die absolute Notwendigkeit", die Sicherheit des Atomkraftwerks wiederherzustellen. Sie stellten sich zudem hinter die „wichtigen" Bemühungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die sich für einen Abzug von Truppen und Waffen aus einer „Schutzzone" um das AKW einsetzt. Macron hatte am Sonntag bereits mit IAEA-Chef Rafael Grossi über die Lage im AKW Saporischschja gesprochen. Grossi beklagte im französischen Sender BFMTV „gezielte" Angriffe auf das AKW am Wochenende. Die Lage sei „sehr ernst".





Seit Monaten beschuldigen sich Moskau und Kiew gegenseitig, für Angriffe um und auf das Atomkraftwerk verantwortlich zu sein. Das größte AKW Europas liegt in der von Russland für annektiert erklärten Region Saporischschja nicht weit von der Front entfernt. Im Oktober hatte der russische Präsident Wladimir Putin das AKW per Dekret unter russische Verwaltung gestellt.