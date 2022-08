Ukraine-Liveblog : Ein Reaktor des AKW Saporischschja laut Ukraine wieder am Netz

Vom kommenden Wintersemester an will die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zusammen mit der Nationalen Technischen Universität in Charkiw in der Ukraine ein Doppelabschlussprogramm anbieten. Die Idee des Programms sei es, nach Deutschland geflüchteten ukrainischen Abiturienten einen leichteren Einstieg in das deutsche Hochschulsystem zu ermöglichen, sagte eine Sprecherin der Magdeburger Uni am Freitag. Es stehe aber ebenso Menschen offen, die sich in der Ukraine befänden. Das sogenannte „Deutsche-Studiengänge-2-Programm“ sei eine Ergänzung zum bereits bestehenden Deutsche-Studiengänge-Programm, erklärte die Sprecherin.





Um an einer deutschen Universität studieren zu können, müssten sich ukrainische Abiturienten im Normalfall zumeist kostenpflichtig an einem deutschen Studienkolleg mit begrenzten Studienplätzen einschreiben, sagte die Sprecherin. Das neue Programm bietet eine Alternative: Die ukrainischen Abiturienten sollen zunächst an der Universität in Charkiw für ein Jahr ein Online-Fernstudium absolvieren und dabei Deutschkurse besuchen. Danach und mit Erreichen des Sprachniveaus B1 können sie im Wintersemester 2023/24 an die Uni Magdeburg wechseln.