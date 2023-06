Das neue US-Militärhilfepaket für die Ukraine in Höhe von 325 Millionen Dollar drängt die Regierung in Washington nach den Worten des russischen Botschafters in den USA immer tiefer in den „Abgrund“ des Konflikts. „Die Vereinigten Staaten geraten immer tiefer in den Abgrund der ukrainischen Krise“, zitiert der Telegram-Kanal der Auslandsvertretung den Botschafter Anatoli Antonow. „Offenbar verstehen die Strategen der Vereinigten Staaten nicht, dass keine noch so große Menge an Waffen und keine noch so große Beteiligung von Söldnern in der Lage sein wird, das Blatt im Verlauf der (russischen) militärischen Sonderoperation zu wenden.“



Russland dringe außerdem weiter auf eine internationale Untersuchung der Explosionen an den Nord-Stream-Gasröhren. „Es wäre sinnvoll, über die Gründe für die hartnäckige Weigerung des kollektiven Westens nachzudenken, eine transparente und objektive internationale Untersuchung der Terroranschläge in der Ostsee unter der Schirmherrschaft des UN-Sicherheitsrats einzuleiten“, wird Ledenew zitiert.



Auch die Rolle der Vereinigten Staaten bei den Explosionen müsse „geklärt“ werden, heißt es zu Berichten, wonach die USA die Ukraine davor gewarnt haben sollen, die Pipelines unter der Ostsee anzugreifen.