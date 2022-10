Ukraine-Liveblog : Deutschland und 13 NATO-Staaten wollen Luftabwehrsystem beschaffen

Der Chef der staatlichen russischen Gazprom prophezeit den Deutschen und den Europäern ungemütliche Winter: Bei einem starken Kälteeinbruch würden auch die fast gefüllten Erdgasspeicher nicht verhindern können, dass die Menschen frieren. „Der Winter kann relativ warm sein, aber dann wird es eine Woche oder fünf Tage lang ungewöhnlich kalt sein, und es ist möglich, dass ganze Städte und Landstriche, Gott bewahre, frieren werden“, sagte Alexej Miller am Mittwoch auf der Russian Energy Week in Moskau.



An Tagen, an denen die Nachfrage im Winter am höchsten ist, könnten in Europa rund 800 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Tag fehlen, was einem Drittel des Gesamtverbrauchs entspricht, sagte Miller unter Berufung auf nicht namentlich genannte Analysten. Russland hat die Lieferungen nach Europa über die letzten Monate sukzessive gedrosselt, nachdem die Beziehungen zwischen dem Westen und dem Kreml wegen des Einmarschs in der Ukraine immer eisiger wurden. In der Vergangenheit lieferte Gazprom in Spitzenzeiten des Winters zwischen 600 Millionen und 1,7 Milliarden Kubikmeter pro Tag, so Miller.