Ukraine-Liveblog : Deutschland sagt Ukraine 50 Millionen Euro als Winterhilfe zu

Der Botschafter der Ukraine in Berlin, Olexii Makeiev, hat Deutschland ausdrücklich für seine "Führungsrolle" bei der internationalen Unterstützung seines Landes gedankt. "Deutschland hat die G7-Länder dazu mobilisiert, die Ukraine zu unterstützen", sagte Makeiiev am Dienstag dem RBB-Inforadio. Der Botschafter begrüßte, dass sich die Staats- und Regierungschefs der G7 am Montag erneut zu finanzieller und militärischer Hilfe bekannt hatten.



Mit Blick auf die internationale Geberkonferenz an diesem Dienstag in Paris forderte Makeiev aber auch konkrete Winterhilfen für sein Land. Man benötige dringend Transformatoren und Generatoren, "damit wir den Menschen helfen können, über den Winter zu kommen". Er verwies auf die Zerstörung der ukrainischen Energie-Infrastruktur durch Russland. Teilweise seien die Menschen in der Ukraine dadurch "bis zu 48 Stunden ohne Strom, Wasser und Heizung". Der Botschafter sagte aber auch: "Wir sind ein sehr kämpferisches Volk. Wir kommen durch."



Die G7-Staaten hatten am Montag den Aufbau einer gemeinsamen Plattform vereinbart, um Unterstützung besser zu koordinieren. Die G7-Gruppe stehe angesichts des russischen Angriffskriegs weiterhin "fest an der Seite der Ukraine", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der gemeinsamen Videokonferenz. Auch in einer Rede vor dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft bekannte sich Scholz zu weiterer deutscher Unterstützung für die Ukraine und auch zum Ziel des EU-Beitritts des Landes. Russland versuche in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine "mit Brutalität seine eigenen Regeln durchzusetzen. Schon deswegen darf Russland diesen Krieg nicht gewinnen, und Russland wird den Krieg auch nicht gewinnen", hob der Kanzler hervor.



Scholz bekannte sich in der Rede aber auch zur Perspektive einer künftigen, neuen Zusammenarbeit mit Russland. "Klar ist: Gegenwärtig werden die Beziehungen, die wir hatten, zurückgefahren, zurückgefahren und zurückgefahren. Aber ein Russland, das den Krieg beendet, und Bürgerinnen und Bürger in Russland, die eine andere Zukunft für sich erstreben, brauchen auch die Chance, dass es in einer anderen Zeit wieder möglich ist, ökonomische Kooperationen zu beginnen", sagte der Kanzler. Vorerst gehe es aber um weitere Verschärfungen der Sanktionen gegen Russland, sagte Scholz auch. Insofern zerstöre Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinem Vorgehen "auch die Zukunft Russlands".