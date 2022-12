Ukraine-Liveblog : Deniz Yücel für deutsche Kampfpanzer an die Ukraine

Der Sprecher der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, Deniz Yücel, hat sich für die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine ausgesprochen. „Selbstverständlich bin ich dafür, weil der Faschismus noch nie mit Worten allein zu besiegen war“, sagte Yücel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor dem ersten Kongress des PEN Berlin an diesem Freitag in Berlin.



Er habe Respekt für pazifistische Positionen. „Aber ich bin der Ansicht, dass Freiheit und Frieden manchmal mit Waffen verteidigt werden müssen.“ Der 49-Jährige unterstrich, das sei seine Position, nicht die des PEN Berlin.





Yücel war im vergangenen Mai nach langen Querelen vom Amt des Präsidenten des PEN-Zentrums Deutschland zurückgetreten. Ein Streitpunkt war seine Forderung nach einer Flugverbotszone für die Ukraine. Vor knapp einem halben Jahr riefen mehr als 360 Autoren, Übersetzer und Publizisten als weitere Schriftstellervereinigung den PEN Berlin ins Leben.



Yücel kritisierte eine zu zögerliche Belieferung der Ukraine mit Waffen aus Deutschland. „Plötzlich tun wir mit Blick auf die Ukraine so, als wäre Deutschland eine Hippie-Kommune und hätte nicht eine Rüstungsindustrie, die die halbe Welt ausstattet“, sagte er. „Wir liefern Waffen an die Militärdiktatur Ägyptens oder an Saudi-Arabien.“ Nur wenn es um die Ukraine gehe, tue man so, als hätte Deutschland moralische Skrupel, Waffen zu liefern.