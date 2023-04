NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will im Sommer in Litauen eine Übung der deutschen Brigade zum verstärkten Schutz des NATO-Partners besuchen. Die Brigade werde im Juni in dem baltischen EU-Land trainieren, und er wolle dabei sein, sagte der Norweger einem Bericht der Agentur BNS zufolge am Donnerstag im Gespräch mit litauischen Journalisten. Demnach handelt es sich um das Manöver „Griffin Storm“ – eine von vier in diesem Jahr geplanten großen Militärübungen der deutschen Brigade. Daran sollen nach Angaben des litauischen Miltärs voraussichtlich etwa 800 bis 900 Soldaten teilnehmen.





Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hatte die NATO einen verstärkten Schutz an der Ostflanke beschlossen. Deutschland soll dabei eine Kampftruppen-Brigade mit 3000 bis 5000 Soldaten für Litauen führen, deren Führungsstab im Herbst in Rukla in Dienst gestellt wurde und dauerhaft vor Ort ist. Der größte Teil der Truppen wird in Deutschland bereitgehalten – sie sollen regelmäßig für Übungen in das an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus grenzende Litauen kommen.





„Die Übung wird die Fähigkeit demonstrieren, die zugewiesenen Kräfte einzusetzen. Und das ist neu: zugewiesene Kräfte zu haben, die das Gebiet kennen, die wissen, wie man sich mit den litauischen Truppen zusammenschließt, und die in Litauen trainieren und eingesetzt werden“, sagte Stoltenberg. „Dies erhöht unsere Fähigkeit, schnell Truppen dorthin zu schicken, wo sie gebraucht werden.“





Erleichtert werde die Truppenbewegung im Ostseeraum auch durch die NATO-Norderweiterung. Der Beitritt von Finnland und voraussichtlich auch Schweden ändere völlig die Geografie der NATO-Präsenz im Baltikum, sagte Stoltenberg. Es werde einfacher sein, in der Region zu operieren und Verbündete zu schützen sowie Bewegungen in der Luft und auf See sicherzustellen.