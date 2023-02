Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Dienstag das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf. Er wird sich dort mit dessen Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger zu einem Gespräch treffen.



Das IKRK hilft Menschen, die Opfer von bewaffneten Konflikten und Kriegen werden. Es setzt sich zudem für die Einhaltung der Regeln des humanitären Völkerrechts ein. Diese werden aber in Kriegen wie momentan in der Ukraine oft verletzt. So greift Russland zum Beispiel regelmäßig auch zivile Gebäude an.





Steinmeier will auch das „Büro des Zentralen Suchdienstes des IKRK für den internationalen bewaffneten Konflikt zwischen der Russischen Föderation und Ukraine“ besuchen. Dieses wirkt seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am Gefangenenaustausch zwischen beiden Armeen mit.



Vorgesehen ist auch ein Gespräch mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk.