We keep working on the Ukrainian doctrine that lays the groundwork for how our country will transform. The aim is to win the war and realize Ukraine’s historic chance for growth, won by our people’s bravery. Glory to our warriors fighting for Ukraine’s freedom and independence. pic.twitter.com/wSD6NYSU11— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2023