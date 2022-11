Ukraine-Liveblog : Britischer Verteidigungsminister lobt deutsche Hilfe für Ukraine

Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA will persönlich seinen russischen Gegenspieler vor einem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine warnen. William Burns werde den Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, Sergej Naryschkin, am Montag bei dem ersten Treffen seit der russischen Invasion der Ukraine im Februar auf die Folgen eines Atomschlags hinweisen, sagte ein Sprecher der US-Regierung, der ungenannt bleiben wollte.



Burns werde keine Verhandlungen führen, sagte er vor dem Hintergrund von Spekulationen, die USA könnten sich über die Ukraine hinweg mit Russland auf ein Ende des Konflikts verständigen. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow bestätigte das Treffen in der Türkei ohne Details zu nennen.





Die Ukraine sei im Voraus über die Reise von Burns in die Türkei informiert worden, sagte der Sprecher. „Wir halten entschieden an unserem Grundsatz fest: Über die Ukraine wird nichts ohne die Ukraine entschieden." Die Regierung in Kiew fürchtet, zu einem Frieden mit umfangreichen Konzessionen an Russland gedrängt zu werden. Burns solle vor allem eine Botschaft zu den Folgen eines Einsatzes atomarer Waffen überbringen, sagte der Sprecher weiter.



Im Westen waren entsprechende Befürchtungen nach der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland aufgekommen. Nach der russischen Verteidigungsdoktrin ist der Einsatz von Atombomben zur Verteidigung eigenen Territoriums legitim.