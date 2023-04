Das russische Parlament bringt schärfere Strafen auf den Weg. Das Unterhaus stimmt für die Einführung lebenslanger Haftstrafen für Hochverrat und für die Erhöhung der Höchststrafen für eine Reihe von Terrorismus- und Sabotagedelikten. Außerdem können Personen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden, wenn sie an der Umsetzung von Rechtsentscheidungen internationaler Organisationen mitwirken, an denen Russland nicht beteiligt ist. Damit reagiert das Parlament auf die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs im März, einen Haftbefehl gegen Präsident Wladimir Putin zu erlassen.



Das Gesetz muss noch das russische Oberhaus passieren und von Putin unterschrieben werden, bis es in Kraft treten kann. Nach Angaben der Organisation OVD-Info sei der Text des Gesetzes sehr großzügig gehalten und könnte auch die Untersuchung von Kriegsverbrechen unter Strafe stellen.



Erst am Montag hatte ein Gericht in Moskau den prominenten Regimekritiker und Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa im Zusammenhang mit seiner Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine wegen Hochverrats zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Seit Putin vor über einem Jahr russische Soldaten in die Ukraine geschickt hat, gehen die russischen Behörden verstärkt gegen Oppositionelle vor. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der zurzeit eine neunjährige Haftstrafe in einem Straflager absitzt, wurde im vergangenen Jahr auf die von der Regierung geführte Liste von "Terroristen und Extremisten" gesetzt.