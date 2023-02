Ein Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin bei einem Auftritt in Moskau die russischen Soldaten gewürdigt. „Gerade erst habe ich von der obersten Militärführung des Landes gehört, dass in diesem Augenblick an unseren Grenzen ein Kampf um unser Volk tobt“, sagte Putin, der sich immer wieder als vermeintlicher Beschützer der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine inszeniert, am Mittwoch vor Zehntausenden Zuschauern im Moskauer Luschniki-Stadion. „Sie (die Soldaten) kämpfen heldenhaft, mutig und wacker. Wir sind stolz auf sie.“





Dann rief der 70-Jährige in die Russlandfahnen schwenkende Menge: „Zu ihren Ehren: Ein dreifaches Hurra!“ Und dann: „Hurra! Hurra! Hurra!“ Neben ihm wurden Männer und Frauen gezeigt, die bereits im Einsatz gewesen sein sollen in der „militärischen Spezialoperation“, wie der Kreml den Krieg gegen das Nachbarland weiter nennt. Das aufwendig inszenierte Konzertspektakel fand anlässlich des „Tages des Vaterlandsverteidigers“ statt, der in Russland an diesem Donnerstag (23. Februar) gefeiert wird.