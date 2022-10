Ukraine-Liveblog : Betreiber: Stromnetz in zentralen Regionen der Ukraine getroffen

Ein Kraftwerk in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach Angaben der Besatzungsbehörden von einer Drohne angegriffen worden. Das teilte Stadtchef Michail Raswoschaejew am Donnerstag mit. Bei dem Angriff in der Nacht sei ein Transformator in Brand gesetzt worden, der zu der Zeit aber nicht am Netz gewesen sei. Niemand sei verletzt worden, Auswirkungen auf die Stromversorgung der Hafenstadt gebe es nicht. Die Drohne sei beim Anflug auf das Kraftwerk abgefangen worden, schrieb Raswoschaejew auf Telegram. Sewastopol ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.



In der russisch kontrollierten Stadt Schachtarsk im Donbass ging am Mittwochabend nach Medienberichten ein Tanklager in Flammen auf. Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer von der Front entfernt östlich der Großstadt Donezk.