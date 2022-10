Ukraine-Liveblog : Bericht: Ukraine hat erstes Iris-T-Luftabwehrsystem aus Deutschland erhalten

Nach der massiven russischen Angriffsserie haben die G-7-Staaten der Ukraine ihre volle Unterstützung zugesichert. Die Staats- und Regierungschefs der G-7-Staaten sagten dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in einer Videokonferenz zu, der Ukraine „so lange wie nötig" finanzielle, humanitäre, militärische, diplomatische und rechtliche Hilfe zukommen zu lassen.



Ferner haben die wichtigsten westlichen Industriestaaten Russland mit gravierenden Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. „Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste und erinnern daran, dass wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellen“, heißt es in einer am Dienstag beschlossenen Erklärung der Staats- und Regierungschefs. „Wir werden Präsident Putin und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen“, kündigen die G-7-Regierungen an.



„Wir bekräftigen, dass jeder Einsatz chemischer, biologischer oder nuklearer Waffen durch Russland schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen würde", warnen die G-7-Chefs weiter. An der Schalte auf Einladung von Kanzler Olaf Scholz nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.





Die rechtswidrigen Annexion und Scheinreferenden in den besetzte Gebieten in der Ukraine würden niemals anerkannt. Die G7 riefen alle Länder auf, die Verstöße gegen das Völkerrecht unmissverständlich zurückzuweisen und von Russland die Einstellung aller Feindseligkeiten und „den sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Abzug all seiner Truppen und militärischen Ausrüstung aus der Ukraine zu fordern". Die G7 kündigten weitere Sanktionen gegen Russland an, ohne Details zu nennen. Zugleich zeigten sich die westlichen Regierungen besorgt über die „vorsätzliche Beschädigung" der Nord-Stream-Pipelines in internationalen Gewässern in der Ostsee.