F.A.Z.-Korrespondent Thomas Gutschker berichtet aus Brüssel: Die Nachbarstaaten von Belarus äußern Sorge darüber, dass Söldner der Wagner-Miliz ihre Länder destabilisieren könnten. Deren Anführer Jewgenij Prigoschin sei wahrscheinlich schon in Belarus, sagte der litauische Präsident Gitanas Nausėda, und die „Kampftruppen dieser Serienkiller“ könnten dort jederzeit auftauchen. „Niemand weiß, wann sie sich gegen uns wenden.“ Der lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņš forderte einen besseren Schutz der Außengrenze, weil die Gefahr bestehe, dass Söldner die EU infil­trierten. Der polnische Präsident Andrzej Duda sprach von einer Veränderung der Sicherheitsarchitektur in der Region.



Prigoschin hatte nach seinem abgebrochenen Aufstand am vorigen Wochenende mit dem belarussischen Diktator Alexandr Lukaschenko vereinbart, dass er und seine Anhänger sich dort niederlassen dürften. Duda warf bei einem Besuch in Kiew Fragen auf, was das zu bedeuten habe: „Sollen sie der Besetzung von Belarus dienen? Sollen sie vom Norden aus eine weitere Bedrohung für die Ukraine bilden (...)? Oder sollen sie auch eine potentielle Bedrohung für unsere Länder, für NATO-Staaten wie Polen sein?“



Litauen ordnete am Donnerstag verstärkte Kontrollen an seinen Grenzen zu Belarus und Russland an. Dokumente und Visa einreisender Personen sollen genauer geprüft werden. Man sei zudem bereit, die Staatsgrenze zu schließen, sollte sich die Bedrohungslage in der Region ändern, hieß es einer Mitteilung des Innenministeriums. „Was die Wagner-Söldner im Ukrainekrieg gemacht haben, was sie in Afrika und vielen anderen Orten der Welt machen, ist unverantwortlich, unverzeihlich“, sagte Scholz vor dem Europäischen Rat in Brüssel.