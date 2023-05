Die Bundesregierung hat ihre Forderung an China untermauert, Russland zur Beendigung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu bewegen. Dies habe der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Andreas Michaelis, bei einem Treffen mit dem chinesischen Sondergesandten für die Ukraine, Li Hui, deutlich gemacht, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin am Freitag. Die deutsche Seite habe bei dem Gespräch am vergangenen Mittwoch „an China appelliert, auf Russland einzuwirken (...) sich vollständig aus der Ukraine zurückzuziehen“. Li war vor seiner Visite in Berlin in Kiew, Warschau und Paris. Am Freitag traf Li laut amtlicher russischer Nachrichtenagentur Tass in Moskau ein.





China müsse seinen Einfluss auf Russland nutzen, „um die verantwortungslose nukleare Rhetorik Russlands zu stoppen und jede nukleare Eskalation zu verhindern“, sagte der Sprecher weiter. Michaelis habe die Erwartung geäußert, „dass China die Aggression Russlands klar benennt und verurteilt“. China stehe als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in einer besonderen Verantwortung.



Ein gerechter und dauerhafter Frieden sei „aus Sicht der Bundesregierung nur möglich, wenn die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine in den Grenzen von 1991 respektiert werden“, also einschließlich der 2014 bereits von Russland annektierten Halbinsel Krim.