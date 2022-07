Ukraine-Liveblog : Baerbock: Russland strebt nach „völliger Unterwerfung“ der Ukraine

„ Russische Marschflugkörper sind am 24. Juli 2022 im ukrainischen Hafen von Odessa eingeschlagen. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, damit ein ukrainisches Kriegsschiff und einen Vorrat an Schiffsabwehrraketen getroffen zu haben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich solche Ziele an dem Ort befanden, an dem die Raketen einschlugen. Mit ziemlicher Sicherheit sieht Russland in den Schiffsabwehrraketen eine zentrale Bedrohung, die die Schlagkraft der russischen Schwarzmeerflotte einschränkt. Dies hat den gesamten russischen Invasionsplan erheblich beeinträchtigt, da Russland realistischerweise keinen amphibischen Angriff unternehmen kann, um Odessa einzunehmen. Russland wird sich weiterhin vorrangig darum bemühen, die ukrainischen Fähigkeiten zur Schiffsabwehr zu schwächen und zu zerstören. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass Russlands Operationen durch veraltete Geheimdienstinformationen, schlechte Planung und einen von oben nach unten gerichteten Operationsansatz unterminiert werden. “