Der britische Geheimdienst spricht in seinem täglichen Update zum Ukrainekrieg von einem russischen Dilemma an der Frontlinie in der Ukraine.



Russland sorge sich demnach sehr um den Schutz der Front und verstärke derzeit seine Verteidigungsanlagen in den Oblasten Saporischschja im Süden und Luhansk im Osten des Landes. Die russische Frontlinie in der Ukraine beträgt rund 1288 Kilometer, wobei die Frontlinie in der von Russland besetzten Oblast Saporischschja 192 Kilometer beträgt.



Ein größerer ukrainischer Durchbruch in Saporischschja würde die Funktionsfähigkeit der russischen Landbrücke zwischen der russischen Region Rostow und der Krim ernsthaft infrage stellen. Ein ukrainischer Erfolg in Luhansk würde Russlands erklärtes Kriegsziel der „Befreiung“ des Donbass weiter untergraben, heißt es in dem Bericht. Die russischen Einsatzplaner müssten nun entscheiden, welche dieser Bedrohungen vorrangig bekämpft werden soll.