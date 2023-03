Die Preisobergrenze für russisches Öl zeigt nach Angaben der USA Wirkung. „Ich denke, das Schönste an diesem Mechanismus ist, dass er funktioniert und dass russisches Öl und russische Produkte unterhalb der Preisobergrenze gehandelt werden", sagt der US-Energiebeauftragte Amos Hochstein am Rande einer Energiekonferenz in Houston.



Die Gruppe der sieben einflussreichsten westlichen Länder, G 7, die Europäische Union (EU) und Australien führten die Preisobergrenze für russische Öllieferungen auf dem Seeweg am 5. Dezember ein und legten den Preis auf 60 Dollar pro Barrel fest, um Russland für seinen Einmarsch in der Ukraine zu sanktionieren. Am 5. Februar führten die G 7 und ihre Verbündeten eine Preisobergrenze für russische Treibstoffverkäufe ein. Die niedrigeren Einnahmen aus den Öl- und Gasexporten werden der Ratingagentur Scope zufolge das Loch im russischen Staatshaushalt in diesem Jahr vergrößern.