Ukraine-Liveblog : Auch zweiter Reaktor in Saporischschja wieder am Netz

Auch ein zweiter Reaktor des russisch besetzten Kernkraftwerks Saporischschja ist wieder am Netz, wodurch nun beide Blöcke nach einem Ausfall wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen sind, teilte der staatliche Betreiber Energoatom in einer Erklärung mit. Der erste Block wurde gegen 14 Uhr wieder ans Netz gebracht, der zweite gegen 21.15 Uhr. Das Kraftwerk arbeite „trotz der Provokationen der russischen Besatzungstruppen", so das Unternehmen.



Präsident Wolodymyr Zelenskij hat den Abzug der russischen Truppen in der Umgebung des Werks im Südosten der Ukraine gefordert. Am Freitagnachmittag äußerte sich der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, besorgt über die Situation. Russland müsse die ungehinderte Reparatur der beschädigten Stromleitungen und die vollständige Wiederanbindung an das ukrainische Stromnetz sicherstellen, forderte er auf Twitter. Außerdem müssten die Experten der International Atomic Energy Agency (IAEA) endlich zu der Anlage reisen dürfen.