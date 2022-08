Ukraine-Liveblog : Atomenergiebehörde: AKW Vorläufig keine unmittelbare Bedrohung

Russland und die Ukraine werfen sich abermals den Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja im Süden der Ukraine vor. Der ukrainische Betreiber Energoatom teilte mit, das Gelände von Europas größtem Kernkraftwerk sei am Donnerstag von russischen Truppen fünf Mal beschossen worden. Betroffen waren demnach auch Lagerstätten für hochradioaktiven Müll. Es seien aber keine Radioaktivität freigesetzt und niemand verletzt worden. Ein Vertreter der von Russland eingesetzten Verwaltung erklärte, die Anlage mit sechs Meilern sei am Donnerstag vom ukrainischen Militär zwei Mal unter Feuer genommen worden. Drei Treffer habe es in der Nähe eines Lagers für radioaktives Material gegeben.





In der Vergangenheit ist das AKW mehrfach unter Beschuss geraten. Erst vergangenen Samstag warnte die internationale Atomenergiebehörde IAEA erneut davor, die Kämpfe könnten eine nukleare Katastrophe auslösen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte am Donnerstag die IAEA auf, eine Expertenkommission nach Saporischschja zu schicken, um die Sicherheit der Anlage zu begutachten. Das AKW war von russischen Truppen kurz nach Beginn der Invasion am 24. Februar eingenommen worden. Es wird aber immer noch von einer ukrainischen Belegschaft betrieben.



Die USA unterstützen Forderungen nach einer entmilitarisierten Zone rings um das Atomkraftwerk. „Kämpfe in der Nähe eines Kernkraftwerks sind gefährlich und unverantwortlich", sagt ein Sprecher des US-Außenministeriums. „Wir fordern Russland weiterhin auf, alle Militäreinsätze in oder in der Nähe ukrainischer Kernkraftwerke einzustellen und die volle Kontrolle an die Ukraine zurückzugeben. Und wir unterstützen die ukrainischen Forderungen nach einer entmilitarisierten Zone um das Kernkraftwerk herum."