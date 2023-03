Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. „Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten AKW Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen“, teilte Energoatom am Donnerstagmorgen mit. Derzeit laufe das AKW mit Hilfe von Diesel-Generatoren.



Russland hatte das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine kurz nach Beginn des Krieges im Februar besetzt. Seit Monaten beschuldigen sich Moskau und Kiew gegenseitig, für Angriffe um und auf das Atomkraftwerk verantwortlich zu sein. Das größte AKW Europas liegt in der von Russland für annektiert erklärten Region Saporischschja nicht weit von der Front entfernt.



In der Nacht zu Donnerstag griff Russland mehrere Regionen in der Ukraine mit Raketen und Drohnen an. Außer der Hauptstadt Kiew kam es zum Beispiel in Odessa und Charkiw im Süden des Landes sowie in den Städten Schytomyr, Winnyzja und Riwne im Westen und in Dnipro und Poltawa in der Landesmitte zu Raketeneinschlägen.