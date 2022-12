Ukraine-Liveblog : 64 Ukrainer und ein US-Bürger kommen durch Gefangenenaustausch frei

Angesichts der russischen Angriffe auf Energie-Infrastruktur in der Ukraine haben die Vereinten Nationen zu mehr Unterstützung für die Bevölkerung im Winter aufgerufen. Zwei von drei Ukrainern (65 Prozent) erklärten, ihr Zuhause selbst bei längeren Heizungs- und Stromausfällen nicht verlassen zu wollen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch in Genf mit. Zugleich würden private Ressourcen knapp.



In 43 Prozent der Haushalte seien die Rücklagen erschöpft, so IOM in einem Bericht, der auf der Befragung von rund 2000 Personen in unterschiedlichen Landesteilen fußt. 63 Prozent gaben an, sie rationierten Strom, Gas und andere Brennstoffe, um Geld zu sparen.

Fast 18 Millionen Menschen, 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung, benötigten dringend humanitäre Hilfe, sagte der Leiter der Ukraine-Mission der IOM, Anh Nguyen. „Wir müssen sie über den Winter unterstützen, vor allem die ohne Zugang zu einer sicheren Behausung oder Heizung.“ Der Bedarf wachse von Tag zu Tag.



Nach IOM-Schätzungen leben derzeit mehr als 5,9 Millionen Personen als Binnenvertriebene in der Ukraine. Allein im November mussten demnach 682.000 Menschen andernorts Schutz suchen. Nach den Umfrageergebnissen dürften 143.000 derzeit aktiv über einen Wechsel in einen EU-Staat nachdenken.