Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz mit Irlands Premierminister Varadkar im Horodecki-Haus. Bild: dpa

Putin droht Polen wegen Truppenverlegung +++ Russland will Höchstalter für Einzug von Wehrpflichtigen anheben +++ Polen verlegt Truppen vom Westen in den Osten +++ Selenskyj entlässt Botschafter in London +++ alle Entwicklungen im Liveblog.