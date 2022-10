Ukraine-Liveblog : Neue EU-Ausbildungsmission mit Hauptquartieren in Polen und Deutschland

Russland ernennt General Sergej Surowikin zum neuen Generalkommandeur der in der Ukraine stationierten russischen Truppen. Das teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.



Die Ernennung erfolgt nachdem es Anfang der Woche Berichte gab, dass die Kommandeure von zwei der fünf militärischen Regionen Russlands ihrer Ämter enthoben wurden.



Der 55-jährige Surowikin war bereits im Bürgerkrieg in Tadschikistan in den 1990er Jahren sowie dem zweiten Tschetschenien-Krieg in den 2000er Jahren und in Syrien ab 2015 im Einsatz. Er befehligte bisher die Streitkräfte „Süd“ der russischen Armee in der Ukraine, wie aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums vom Juli hervorgeht.



Der Name des bisherigen Kommandeurs des Einsatzes in der Ukraine war nie offiziell genannt worden. Aber russischen Medienberichten zufolge war dies Alexander Dwornikow, der ebenfalls zuvor in Tschetschenien und in Syrien im Einsatz gewesen war.