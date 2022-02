Reise nach Kiew und Moskau : Scholz will bei Putin Entschlossenheit demonstrieren

Ist der bevorstehende Besuch von Olaf Scholz in Moskau ein letzter Versuch, Wladimir Putin von einem Angriff auf die Ukraine abzubringen? So will es die Bundesregierung am Sonntag nicht sehen. Doch zugleich ist Berlin sich klar darüber, dass der Bundeskanzler in einer äußerst angespannten Situation seine Reise nach Kiew am Montag und am darauffolgenden Tag nach Moskau antritt.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Die Sorge über einen möglichen russischen Angriff sei größer geworden, heißt es aus Regierungskreisen. Es gebe „eine sehr kritische, extrem gefährliche Lage“, sagte ein Regierungsvertreter. Die Meldungen amerikanischer Nachrichtendienste, dass ein Angriff in den kommenden Tagen beginne, werden in Berlin allerdings zurückhaltend kommentiert. Die Nachrichtendienste würden nicht behaupten, dass ein Angriff auf jeden Fall unmittelbar bevorstehe, heißt es. Es ergebe sich allerdings ein „sehr besorgniserregendes Gesamtbild“.