Überfall auf die Ukraine : Putin hat sich in jeder Hinsicht geirrt

Vielleicht hatte Wladimir Putin tatsächlich gedacht, die russischen Truppen würden schon wenige Tage nach Beginn der Invasion in der Ukraine in Kiew einrücken, die Regierung stürzen und das Land dann vollständig unter ihre Kontrolle bringen.

Wenn dem so war, so handelt es sich um einen Irrtum, der Russland viele Jahre lang, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, teuer zu stehen kommen und seinen Niedergang beschleunigen wird, Atommacht hin oder her.

Die Liste der Fehler ist lang: Sie reicht von der grotesken Überschätzung der eigenen militärischen Leistungsfähigkeit und der Unterschätzung der ukrainischen Widerstandsfähigkeit bis zum politisch-strategischen Kalkül, das nicht aufgegangen ist.