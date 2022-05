Erst Merz, bald Scholz? : Politiker, besucht die Ukraine!

Es fällt auf, welche Politiker in die Ukraine reisen – und welche nicht. Daheim blieb etwa Bundespräsident Steinmeier. Er war wochenlang nicht willkommen in Kiew; das hat sich erst nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten diese Woche geändert. Bundeskanzler Scholz wiederum sah sich durch die Ausladung des deutschen Staatsoberhauptes an einer eigenen Reise gehindert. Dafür wurde er von der stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine der unangemessenen Emotionalität geziehen, vom ukrainischen Botschafter in Deutschland eine „beleidigte Leberwurst“ genannt. All das lässt den Eindruck entstehen, solche Reisen – und die unterlassenen – dienten vorwiegend der Profilierung der Politiker.

Dieser Eindruck ist falsch, aber weit verbreitet. Er speist sich aus dem Klischee, dass alles, was Politiker nicht öffentlich tun, Hinterzimmerdeals seien und alles, was sie öffentlich tun, PR-Nummern. Reist also ein Politiker zu Menschen in Not, werden seine Gegner ihm unterstellen, dass er sich nur als Retter inszenieren wolle. Reist er nicht, heißt es, die Notleidenden seien ihm egal. Doch der Normalfall ist, dass solche Auftritte den Politikern wie auch den Betroffenen nützen. Die Frage ist nur: Wem mehr?

Mehr Sorge um den Mehlpreis als um Mariupol

Diese Woche waren zwei sehr unterschiedliche deutsche Politiker in der Ukraine unterwegs, nämlich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und der Linken-Abgeordnete Gregor Gysi. Beiden gelang es, die Aufmerksamkeit vieler Journalisten auf ihre Aktivitäten dort zu lenken, was den Ukrainern nur recht sein kann in Zeiten, in denen viele Deutsche sich schon wieder mehr um den Mehlpreis als um Mariupol sorgen. Die Dankbarkeit der Gastgeber kam auch darin zum Ausdruck, dass beide Gäste willkommen geheißen wurden – obwohl sie in Deutschland nicht mitregieren und damit keine schweren Waffen, keine Millionen Euro, keine Sanktionen versprechen können.

Aber politisches Handeln besteht eben auch darin, die richtigen Zeichen zu setzen; wer das nicht versteht, hält einen Punkt auch für dasselbe wie ein Komma. Der bisherige Versuch des Bundeskanzlers, weitgehend ohne Zeichen auszukommen und Inhalte sprechen zu lassen, zeugt von dem Missverständnis, die Inhalte würden dadurch klarer statt formloser. Dass Scholz anders kann, zeigt er nur selten, so wie bei einer Kundgebung zum 1. Mai. Da schleuderte er Kriegsgegnern entgegen, dass die Ukraine deutsche Waffen brauche, und klang so entschlossen, als fürchte er weder Mützenich noch Moskau. Danach wieder Ruhe, so als habe er sich vor seinem eigenen Ausrufezeichen erschreckt. Das kann Merz und Gysi, zwei lautstärkeren Naturen, nicht passieren.

Hilft es der Ukraine? Ja!

Doch auch sie lärmten in der Ukraine nicht herum. Merz wurde vom Präsidenten empfangen wie ein Staatsmann, und so trat er auch auf. Über manches wollte er dem Kanzler vertraulich Bericht erstatten, statt es vor der Presse auszubreiten. Doch wie ein Hochspringer, der mit der Ferse die Latte doch noch reißt, prahlte er kurz darauf öffentlich damit, die Aussöhnung zwischen Selenskyj und Steinmeier herbeigeführt zu haben. Dies wurde aus dem Umfeld des Bundespräsidenten anders dargestellt. War Merz’ Reise nur Show, um edel zu glänzen? Falsche Frage. Hilft es der Ukraine, dass ein deutscher Spitzenpolitiker sie besucht? Ja. Und Deutschland hat es nicht geschadet.

Bei Gysi ist der Fall anders gelagert. Der Linke steht vor den Trümmern seiner Existenz als Putin-Versteher. Dass er nun sechs Tage durch die Ukraine reist, um 26.000 Euro Spenden, davon auch Geld aus eigener Tasche, an humanitäre Vereine zu verteilen und deren Bestellungen für Hilfsgüter aufzunehmen, kann man als Westenweißwascherei empfinden. Aber es ist immer noch besser, als so wie viele andere Linke von Deutschland aus kalt zu dozieren, warum die Ukraine sich ergeben müsse.

Die Ukraine braucht keinen Massentourismus von Selbstdarstellern, aber die Aufmerksamkeit einflussreicher Politiker. Allein schon, weil Putin zuschaut. Jeder Gast führt ihm vor Augen, dass die Welt in der Ukraine in erster Linie einen Staat, kein Schlachtfeld sieht. Und Scholz? Ihm in dieser Sache Trotz vorzuwerfen, wie es der Botschafter Melnyk tat, greift zwei, drei Wurstlängen zu kurz. Melnyk spielt im Orchester ukrainischer Stimmen die Pauke, wird allerdings von manchen Beobachtern zur ersten Geige stilisiert. Der Wunsch indes, den Bundeskanzler zu Besuch zu haben, klingt bei allen mit. Es ist gut, dass jetzt Bundestagspräsidentin Bas in die Ukraine reist und Außenministerin Baerbock ihr folgt. Aber es ist wichtig, dass auch Scholz selbst ein Zeichen setzt, ob gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron oder allein. Dieses Zeichen wird gesehen werden.