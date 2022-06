Militärische Hilfe : Scholz verspricht Kiew modernes Flugabwehrsystem

Der Bundeskanzler hat im Bundestag mehr militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. An Oppositionsführer Merz gerichtet sagte Scholz: Wenn der sich mal in einer Sache positioniere, „wird’s peinlich“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems zugesagt. Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag. Er kündigte auch an, dass Deutschland die von den Vereinigten Staaten angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern in die Ukraine „nach unseren technischen Möglichkeiten“ unterstützen werde.

Bei dem Luftabwehrsystem handelt es sich laut Scholz um Iris-T des Herstellers Diehl. Damit werde das modernste Flugabwehrsystem geliefert, über das Deutschland verfüge. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen“, sagte Scholz. Die Ukraine fordert seit langem die Lieferung von Flugabwehrsystemen, um sich gegen Angriffe von russischen Kampfflugzeugen, Hubschraubern, Raketen oder Drohnen schützen zu können.

Scholz wies den Vorwurf aus Reihen der Union zurück, Deutschland liefere keine schweren Waffen an die Ukraine. In der Generaldebatte im Bundestag verwies Scholz auf den Ringtausch mit Verbündeten beim Schützenpanzer „Marder“. Auch mit Griechenland gebe es jetzt eine entsprechende Vereinbarung. Zudem liefere Deutschland in den kommenden Wochen zusammen mit den Niederlanden zwölf Panzerhaubitzen. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland an den Geschützen werde in wenigen Tagen abgeschlossen sein.

Was anderes als die „Marder“ und die Haubitzen seien denn schwere Waffen, fragte Scholz die Opposition: „Das ist doch einfach dahergeredetes Zeug, das Sie da vortragen.“ Die Bundesregierung habe eine „mutige Entscheidung“ getroffen, mit der Tradition zu brechen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. „Wenige Tage nach Kriegsausbruch haben wir Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen geliefert“, sagte Scholz und listete weiteres der Ukraine zur Verfügung gestelltes Materials auf: mehr als 15 Millionen Schuss Munition, 100.000 Handgranaten, über 5000 Panzerabwehrminen, umfangreiches Sprengmaterial, Maschinengewehre und Dutzende Lastwagenladungen mit sonstigen relevanten Gütern etwa zur Drohnenabwehr.

Scholz teilt gegen Merz aus

Den Oppositionsführer Friedrich Merz kritisierte Scholz ungewöhnlich scharf. Merz werde nicht damit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich niemals in einer Sache richtig zu positionieren, sagte der Kanzler am Mittwoch in seiner Antwort auf die Rede des CDU-Vorsitzenden in der Haushaltsdebatte. „Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt.“ Und wenn sich Merz mal in einer Sache positioniere, dann „wird's peinlich“, sagte Scholz.

Inhaltlich kritisierte der Kanzler, Merz habe einen Soli, also eine Steuererhöhung für fast alle Bürger, vorgeschlagen, um die bessere Ausstattung der Bundeswehr zu bezahlen. „Was für ein merkwürdiger Einfall“, sagte Scholz. Er hob zudem hervor, die schlechte Zeit für die Bundeswehr habe mit dem früheren Unionsverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg begonnen, der viel Geld zusammengestrichen habe. Das habe Merz mit keinem Wort erwähnt. „Manchmal ist Sacharbeit wirklich eine nützliche Sache, Herr Merz“, sagte Scholz.

Vorwurf von Merz: Scholz liefert nicht

Zu Deutschlands außenpolitischen Zielen im Ukrainekrieg äußerte Scholz sich abermals vorsichtig. Ziel der Bundesregierung sei es, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den von ihm begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine „nicht gewinnt“, sagte Scholz. „Unser Ziel ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann und damit erfolgreich ist“, fügte er hinzu.

Merz hatte dem Bundeskanzler zuvor mangelnde Unterstützung der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs vorgehalten. „Sie reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber sie sagen unverändert nichts“, hatte er ihm vorgeworfen. Er warf Scholz vor, die Ankündigung, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, nicht eingehalten zu haben. Auch fände er unangemessen, dass der ukrainische Parlamentspräsident, der am Donnerstag in Berlin erwartet wird, bislang keinen Termin vom Bundeskanzler erhalten habe.

Ein weiterer Kritikpunkt: Scholz sage lediglich, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe und die Ukraine bestehen müsse, sagte Merz. Aber warum sage Scholz nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse und sich Russland zumindest hinter die Kontaktlinie von vor dem 24. Februar zurückziehen müsse. „Warum sagen Sie es nicht?“, fragte Merz. „Gibt es da eine zweite Agenda?“