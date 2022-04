Russische Propaganda : Die Ukraine soll entukrainisiert werden

In seiner Rede am Morgen des Überfalls auf die Ukraine richtete Wladimir Putin einige Worte direkt an deren Bürger: Er bat sie um „Verständnis und Zusammenarbeit“ und versicherte ihnen, er glaube an eine gemeinsame Zukunft „als einiges Ganzes“. Die Militäroperation richte sich nicht gegen die Ukrainer, sondern gegen diejenigen, „die die Ukraine als Geisel genommen haben“. Die ukrainischen Soldaten forderte er zur Kapitulation auf: Ihr Eid gelte dem ukrainischen Volk „und nicht jener antinationalen Junta, die die Ukraine beraubt und das Volk verhöhnt“.

In diesem Stil unterschied die russische Propaganda in den ersten Kriegstagen zwischen dem ukrainischen Volk und der Regierung in Kiew. Die „Entnazifizierung und Demilitarisierung“, die Putin als Kriegsziele ausgegeben hatte, wurde als Befreiung des ukrainischen Volks dargestellt. Doch angesichts des breiten Widerstands ändert sich der Ton der russischen Propaganda radikal. Markantes Beispiel dafür ist ein Kommentar, den die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter der Überschrift „Was Russland mit der Ukraine tun muss“ nach den ersten Nachrichten über die Massaker in Butscha veröffentlicht hat. Darin heißt es: „Die Entnazifizierung wird unvermeidlich auch eine Entukrainisierung sein.“ Die Bezeichnung „Ukraine“ könne „nicht in der Eigenschaft des Titels eines vollständig entnazifizierten staatlichen Gebildes erhalten bleiben“.

Der Krieg als „gerechte Strafe“ für die Ukrainer

Was die Propaganda-Medien veröffentlichen, ist nicht automatisch mit der Politik des Kremls gleichzusetzen. Aber es liegt im Rahmen dessen, was er für akzeptabel hält. Deshalb lohnt es sich, den Kommentar des Polit-Technologen und Publizisten Timofej Sergejzew genau zu betrachten. Gleich zu Beginn konstatiert er, die „Hypothese ‚Das Volk ist gut, die Regierung schlecht‘“ funktioniere in der Ukraine nicht, weil die Mehrheit der Ukrainer das „nazistische Regime“ in Kiew unterstütze. Die Anerkennung dieser Tatsache sei „die Grundlage der Politik der Entnazifizierung“. In einer etwas bürokratisch anmutenden Formulierung schreibt Sergejzew dann: „Entnazifizierung ist ein Komplex von Maßnahmen gegenüber einer nazifizierten Masse der Bevölkerung, die technisch nicht einer direkten Bestrafung als Kriegsverbrecher unterzogen werden kann.“

Sergejzew führt dann im Klartext aus, was gemeint ist. Die „gerechte Bestrafung“ für den Teil der Bevölkerung, der die ukrainische Regierung unterstütze, bestehe darin, die „unvermeidlichen Beschwerden des gerechten Kriegs gegen das nazistische System“ zu erdulden. Bemerkenswert ist an diesem Satz die Verwendung des Wortes „Krieg“, das Kritikern des Putin-Regimes in Russland große Schwierigkeiten bescheren würde. Im offiziellen Sprachgebrauch heißt das Geschehen in der Ukraine sonst „militärische Spezialoperation“.

Den Kommentar zeichnet nicht nur an dieser Stelle eine offene Sprache aus. Die weitere Entnazifizierung der „Bevölkerungsmasse besteht in einer Umerziehung, die durch ideologische Repressionen der nazistischen Einstellungen und eine harte Zensur erreicht wird“. Diese Zensur müsse auch für Bildung und Kultur gelten. Man müsse damit rechnen, dass das mindestens eine ganze Generation dauere. Alle, die in bewaffneten Formationen der Ukraine dienten, seien „gleichermaßen schuld am Genozid des russischen Volkes“ und müssten „musterhaft bestraft werden“. Da die Entnazifizierung nur von einem Sieger, also Russland, vorgenommen werden könne, „kann das zu entnazifizierende Land nicht souverän sein“. Russland könne dabei nicht von einem „liberalen Ansatz“ ausgehen. Es gehe um „Sühne für die Schuld gegenüber Russland, es als Feind angesehen zu haben“. Unter der „Entukrainisierung“, die er mit der „Entnazifizierung“ gleichsetzt, versteht Sergejzew „die Absage an die noch von der Sowjetmacht begonnene künstliche Aufblähung einer ethnischen Komponente in der Selbstidentifikation der Bevölkerung der historischen Gebiete Kleinrussland und Neurussland“. Der „Ukrainismus“ sei eine „künstliche antirussische Konstruktion“.

Die ukrainische Führung soll „liquidiert“ werden

Damit greift Sergejzew die Behauptung Putins auf, die heutige Ukraine sei ein von den Kommunisten nach der Revolution 1917 erfundenes Gebilde ohne historische Grundlage. Das ist falsch. Im 19. Jahrhundert hatte sich trotz harter Unterdrückung durch das zaristische Russland eine starke ukrainische Nationalbewegung gebildet, die am Ende des Ersten Weltkriegs versucht hatte, einen ukrainischen Staat auszurufen.

„Die Ukraine ist, wie die Geschichte gezeigt hat, als Nationalstaat nicht möglich, und Versuche, einen solchen zu ‚bauen‘, führen gesetzmäßig zum Nazismus“, heißt es weiter. Dann folgen Sätze, die selbst ohne Kenntnis des Massakers von Butscha wie die Ankündigung eines Genozids klingen würden. Für nationalbewusste Ukrainer verwendet Sergejzew darin den aus der sowjetischen Propaganda stammenden Begriff „Banderowzy“ – in Anlehnung an den 1959 in München von einem sowjetischen Agenten ermordeten ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera: „Die Führung der Banderowzy muss liquidiert werden, ihre Umerziehung ist nicht möglich.“ Einige Zeilen weiter wird dann gar die „Liquidierung aller unversöhnlichen Nazis“ gefordert – gemeint sind damit alle, die sich für eine unabhängige Ukraine einsetzen. Über die restliche ukrainische Bevölkerung schreibt Sergejzew: „Der soziale ‚Sumpf‘, der sie aktiv oder passiv unterstützt hat, muss die Beschwernisse des Krieges durchleben und sich diese durchlebte Erfahrung als historische Lektion zur Verbüßung seiner Schuld aneignen.“

Das klingt anders als Putins frühere Sympathiebekundungen an das ukrainische Volk. Aber es ist seine Botschaft, nur unverhüllt: Putin spricht der Ukraine das Recht auf eine eigenständige Existenz ab. Wie er mit ihr umgehen will, wenn sie sich nicht fügt, hat er im Februar mit der – im Russischen gereimten – Vergewaltigungsphrase deutlich gemacht: „Ob es dir gefällt oder nicht, erdulde es, meine Schöne!“