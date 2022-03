Putins B- und C-Waffen : Russland ist zum Angriff fähig

Der russisch-ukrainische Krieg läuft schlecht für Präsident Putin. Auch deshalb haben seine Drohungen mit Atombomben sowie russische Äußerungen über angebliche biologische und chemische Waffen der Ukraine zur Befürchtung geführt, Putin könne in dem Krieg Massenvernichtungswaffen einsetzen. In der NATO gilt die akute Sorge vor allem B- und C-Waffen: „Jegliche Verwendung chemischer oder biologischer Waffen durch Russland wäre inakzeptabel und würde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“, hieß es am Donnerstag in der Abschlusserklärung eines Gipfeltreffens der Allianz.

Russland bestreitet, über Bio- und Chemiewaffen auch nur zu verfügen. Das Land ist Vertragspartei der Biowaffen- und auch Chemiewaffenkonvention und ihnen auf dem Papier verpflichtet. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen bestätigte 2017, dass Russland alle seine deklarierten Chemiewaffen vernichtet habe. Der Westen sieht es aber als erwiesen an, dass Moskau trotzdem nie aufgehört hat, an B- und C-Waffen zu forschen, sie zu produzieren und Einsatzpläne für sie zu entwickeln.

Das amerikanische Außenministerium gibt an, dass etwa zentrale biologische Forschungs- und Produktionseinrichtungen des Militärs, die zu Sowjetzeiten ohne Kenntnis des Westens im großen Stile unterhalten wurden, in den vergangenen 30 Jahren für amerikanische und britische Inspektoren unzugänglich blieben. Statt Fragen zum früheren Programm zu beantworten und Beweise für die Einstellung zu liefern, setze Moskau seine Geheimhaltungsbemühungen fort, heißt es im nichtklassifizierten Teil eines entsprechenden Berichts des State Department, der im April 2021 erschien.

An der Verfügbarkeit scheitert es nicht

Was Chemiewaffen anbelangt, verweist das amerikanische Außenministerium zum einen auf Anschläge mit dem Nervengift Nowitschok auf den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalnyj 2020 sowie 2018 auf die britischen Staatsbürger Sergej Skripal und seine Tochter Yulia. Dieser hochwirksame Nervenkampfstoff der vierten Generation wurde in der Sowjetunion entwickelt. Die Vereinigten Staaten gehen davon aus, dass nur Russland über das Wissen verfügt, um Nowitschok als Waffe einzusetzen. Zum anderen sind sich die USA sicher, dass Russland der syrischen Führung 2018 dabei geholfen hat, offenbar Chlorgas gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Dabei wurden im Damaszener Vorort Duma zahlreiche Menschen getötet und Hunderte verletzt.

„Sie haben sie, das ist schlicht ein Fakt“, sagt Andrew Weber, der für eine Washingtoner Denkfabrik arbeitet. Er war fünf Jahre lang als stellvertretender Verteidigungsminister Präsident Obamas Berater zu Fragen über Massenvernichtungswaffen. Die Orte, an denen die Waffen produziert würden, sagt Weber, seien den USA genau bekannt, einige von ihnen nennt er: Biowaffen würden in Kirow und Jekaterinburg hergestellt, chemische in Moskau und an weiteren Orten. Zudem gebe es eine Organisation, die mit den russischen Geheimdiensten in Verbindung stehe und sich in ihren Einrichtungen ebenfalls um die heimliche Produktion biologischer und chemischer Waffen kümmere. Um welche Stoffe oder Mengen es dort gehe, könne aber auch er nicht sagen, sagt Weber. Die Einrichtungen seien völlig abgeschottet.

An der Verfügbarkeit jedenfalls, so ist die vorherrschende Meinung in westlichen Fachkreisen, werde ein Einsatz nicht scheitern und auch nicht an der Durchführbarkeit. Chemische Waffen oder Krankheitserreger könnten unauffällig in die Ukraine gebracht werden. Jeder Lastkraftwagen lasse sich dafür nutzen. Den Transport oder einen bevorstehenden Einsatz zu entdecken, dürfte relativ schwerfallen, denn anders als Atomwaffen stehen biologische und chemischen Kampfstoffe wohl nicht unter der Kontrolle regulärer russischer Streitkräfte, die leichter zu beobachten sind. Fachleute gehen davon aus, dass diese Waffen den russischen Geheimdiensten unterstehen.

Für einen möglichen Einsatz in der Ukraine gelten eine Reihe von Szenarien für denkbar. Am häufigsten genannt wird eine Operation, die von russischer Seite den Ukrainern selbst unterstellt wird. Vorwürfe, dass Kiew über biologische und chemische Waffen verfüge, gab es wiederholt. Das russische Verteidigungsministerium behauptete zuletzt, die ukrainische Regierung plane, die eigene Bevölkerung mit Chemiewaffen anzugreifen und diesen Angriff dann den russischen Truppen anzulasten. Außerdem betreibe es mit den USA Labore zur Herstellung von Biowaffen.

In westlichen Fachkreisen gilt es als ausgeschlossen, dass die Ukraine über entsprechende Waffen verfügt. Das Land hat ebenfalls die Bio- und Chemiewaffenkonvention ratifiziert und im Gegensatz zu Russland stets Inspektoren zugelassen. Die russische Seite indes, so heißt es, könnte versuchen, sich mit einer solchen Operation unter falscher Flagge die Rechtfertigung zu verschaffen, rücksichtsloser zu operieren, um das gegenwärtige militärische Patt zu beenden.

Als Alternative gilt ein begrenzter Einsatz in Kiew oder anderen Großstädten, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Ob dadurch Kapitulationen zu erreichen wären, steht dahin. In jedem Fall würde wohl auch hier zumindest darauf geachtet werden, dass der Einsatz nichtregulären russischen Truppen zuzuordnen wäre.

Als letzte Variante wird ein großflächiger Einsatz angeführt. In dem Fall fiele die Möglichkeit weg, die gegnerische Seite verantwortlich zu machen. Die Opferzahlen, die zu befürchten wären, würden vom Umfang und der Art des verwendeten Kampfstoffs abhängen. In dicht besiedelten Gebieten, vor allem in U-Bahn-Schächten und Bunkern ließe sich mit vielen von ihnen in kürzester Zeit eine Katastrophe anrichten.

Ob die NATO in dem Fall bei ihrer Linie bleiben kann, nicht direkt einzugreifen, ist offen. Zunächst will das Bündnis die Ukraine mit weiterer Ausrüstung zum Schutz vor biologischen und chemischen Angriffen unterstützen. Auf die Frage, ob ein Angriff mit Chemiewaffen den Bündnisfall auslösen würde, antwortete US-Präsident Joe Biden knapp: „Das entscheiden wir dann.“