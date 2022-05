Kriegsgeschehen in der Ukraine : Russen rücken vor: Straßenkämpfe in Sewerodonezk

Nach ukrainischen Angaben sind russische Truppen in die größte noch von der Ukraine gehaltene Stadt in der Oblast Luhansk eingedrungen. Die Lage sei sehr schwierig, aber man habe die Angreifer an mehreren Stellen zurückwerfen können.

Russische Truppen sind in Sewerodonezk im Osten der Ukraine eingedrungen. In den Außenbezirken der Stadt gebe es Straßenkämpfe, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Montagnachmittag mit. Die Lage sei sehr schwierig, doch an mehreren Stellen sei es gelungen, russische Truppen wieder zum Rückzug zu zwingen. Der Leiter der Verwaltung der Oblast Luhansk, Serhij Hajdaj, hatte am Montagmorgen im ukrainischen Fernsehen davon gesprochen, dass die Angreifer sich in Richtung des Stadtzentrums bewegten, die Lage sei sehr ernst. Noch am Sonntag hatte Hajdaj auf Telegram geschrieben, den russischen Truppen sei es nicht gelungen, sich in der Stadt festzusetzen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



In Meldungen der ukrainischen Seite war auch von russischen Versuchen eines Sturms auf die Stadt Lyssytschansk die Rede, die zweite noch unter ukrainischer Kontrolle stehende Stadt in der Oblast Luhansk. Die Kämpfe fänden aber noch in Orten vor Lyssytschansk statt, sagte der Leiter der Gebietsverwaltung Sewerodonezk dem amerikanischen Sender Radio Swoboda. Nach seinen Angaben ist es den ukrainischen Streitkräften an einigen Stellen entlang der Straße von Lyssytschansk nach Bachmut – der wichtigsten Verbindung der Stadt mit dem Hinterland – gelungen, die russischen Truppen ein Stück weit zurückzudrängen.

Russischer Artillerie-Beschuss verhindert Evakuierung

Die Straße sei unter ukrainischer Kontrolle, werde aber von den russischen Truppen mit Artillerie beschossen. Da die Städte rund um die Uhr beschossen würden, seien weder eine Evakuierung der verbliebenen Bewohner noch Hilfsgütertransporte in die Städte möglich. In Sewerodonezk sind nach Angaben des Oblast-Chefs Hajdaj inzwischen neunzig Prozent der Wohnhäuser beschädigt; etwa sechzig Prozent der Gebäude könnten nicht mehr repariert werden.

Die russische Armee konzentriert ihre Angriffe seit mehreren Wochen auf die beiden Städte in der Oblast Luhansk, deren übrige Teile schon von Russland besetzt sind. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender TF 1, die „Befreiung“ der von Russland als „unabhängige Staaten“ anerkannten Oblaste Luhansk und Donezk sei für Russland die „absolute Priorität“. In der Oblast Donezk kontrolliert die Ukraine noch immer große Gebiete. Geländegewinne haben die Angreifer dort vor allem im Süden entlang der Küste des Asowschen Meere um Mariupol erzielt. Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt an, die russischen Truppen bereiteten einen Angriff auf die Stadt Slawjansk vor, eine der wichtigsten der unter ukrainischer Kontrolle stehenden Städte in der Oblast Donezk.

Mehr zum Thema 1/

In der seit Anfang März von russischen Truppen besetzten Stadt Melitopol wurden am Montagmorgen bei einem Autobombenanschlag Mitarbeiter der von den Russen eingesetzten neuen Verwaltung verletzt. Die von den Besatzern ernannte „Bürgermeisterin“ der Stadt sprach gegenüber russischen Medien von einem „Terroranschlag“ durch die Ukraine. Bereits am Sonntag vor einer Woche war im besetzten Energodar der von den Russen besetzte Verwaltungschef bei einem Bombenanschlag verletzt worden. In den vergangenen Wochen mehrten sich Hinweise auf Sabotageakte gegen die russischen Truppen und ihre Helfer in den Gebieten in der Südukraine, die schon in den ersten Kriegstagen besetzt worden waren. Das ukrainische Militär meldete eigene Offensivaktionen in den Oblasten Cherson und Saporischschja. An einigen Stellen sei es gelungen, die russischen Truppen um acht bis zehn Kilometer zurückzudrängen, sagt ein Sprecher des ukrainischen Innenministeriums im Fernsehen.