Stefantschuk in Berlin : Scholz nimmt Einladung nach Kiew „freundlich zur Kenntnis“

Wird Scholz vor dem ukrainischen Parlament in Kiew sprechen? Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk hat den Kanzler in Berlin dazu eingeladen. Der nehme das „freundlich zur Kenntnis“, sagt ein Sprecher.

Der Präsident des ukrainischen Parlaments, Ruslan Stefantschuk, und Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag in Berlin Bild: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat noch keine Entscheidung getroffen, ob er vor der Rada, dem ukrainischen Parlament, sprechen wird. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte am Freitag in Berlin, Scholz habe die Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten, Ruslan Stefantschuk, vor den Abgeordneten in Kiew zu sprechen, „freundlich zur Kenntnis genommen“. Sollte der Kanzler Reisepläne haben, so werde das mitgeteilt. Scholz hat seit Beginn des Krieges die Ukraine nicht besucht. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Bundeskanzler und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor einiger Zeit eingeladen, nach Kiew zu kommen.

Am Freitag traf Stefantschuk sowohl mit Scholz als auch mit Steinmeier zusammen. Am Mittwoch hatte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz noch gefragt, warum Scholz Stefantschuk nicht empfange, obwohl er Berlin besuche. Der Regierungssprecher sagte, es sei nicht so, dass ein Treffen nicht geplant gewesen sei. Vielmehr sei am Mittwoch die Suche nach einem Termin für das Treffen noch in der Abstimmung gewesen. Stefantschuk, der am Donnerstag mit den Mitgliedern des Europa- und des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages gesprochen hatte, nahm am Freitag an der Sitzung des Bundestages teil.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sicherte der Ukraine Unterstützung zu. „Der deutsche Bundestag steht fest an der Seite der Ukraine“, sagte die Präsidentin. „Wir werden Ihr Land weiter humanitär und militärisch, finanziell und diplomatisch unterstützen.“ Eine souveräne Ukraine gehöre zu einem freiheitlichen demokratischen Europa. „Ihr Land hat das Recht, selbstbestimmt über seine Zukunft zu entscheiden in Freiheit und Frieden“, äußerte Bas zu Beginn der Sitzung.

Berlin bei EU-Beitrittsfrage zurückhaltend

Zur Forderung Stefantschuks und anderer ukrainischer Politiker, das Land solle den Status eines Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union erhalten, hielt sich die Bundesregierung auch am Freitag zurück. Dass die Ukraine zur „europäischen Familie“ gehöre, habe man bereits deutlich ausgedrückt, sagte der Regierungssprecher. Ein Beitrittsprozess sei jedoch ein langwieriges Verfahren, das in Ruhe stattfinden müsse. Stefantschuk sagte, er könne sich vorstellen, dass Selenskyj Deutschland besuchen werde. „Wenn der Sieg naht“, dann werde Selenskyj wohl Besuche in verschiedenen Ländern machen und zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland kommen, sagte Stefantschuk der Deutschen-Presse-Agentur nach dem Gespräch mit Scholz.

Zuvor hatte er die Ankündigung des Bundeskanzlers begrüßt, Deutschland werde schwere Waffen an die Ukraine liefern, damit diese sich gegen den Angriff Russlands wehren könne. „Für uns ist es sehr wichtig, dass das Eis gebrochen ist und die Ukraine die Chance hat, die neuesten und modernsten Waffen aus Deutschland zu bekommen“, sagte Stefantschuk. Er äußerte jedoch den Wunsch, dass die Zeit zwischen der Entscheidung und der Lieferung möglichst kurz sei.

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, kritisierte abermals, dass die Lieferungen deutscher Waffen zu zögerlich stattfinde. Im ZDF begrüßte Melnyk am Freitag zwar die jüngste Ankündigung von Scholz, schwere Waffen zu liefern, fügte aber hinzu: „Aber wenn wir ehrlich sind: 100 Tage Krieg – bis heute wurde noch kein einziges schweres Gerät in die Ukraine geliefert von Deutschland.“