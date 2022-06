Militärische Hilfe : Scholz verspricht Kiew modernes Flugabwehrsystem

Der Bundeskanzler hat im Bundestag mehr militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. An Oppositionsführer Merz gerichtet sagte Scholz: Wenn der sich mal in einer Sache positioniere, „wird’s peinlich“.

Olaf Scholz hielt am Mittwoch eine ungewöhnliche Rede. Er sprach zumindest zunächst frei, wirkte lebendig, angriffslustig. Offenbar hatte der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer Friedrich Merz ihn so provoziert mit seinen vorausgegangenen Äußerungen, dass Scholz ihm zeigen wollte, wer der Kanzler ist. Und wo der Hammer hängt. Ein paar davon hatte er dabei.

Es ging, wie fast immer bei den großen Bundestagsdebatten dieser Zeit, vor allem um den Krieg in der Ukraine. Schnell hatte Merz kritisiert, dass Deutschland zu wenig Waffen an die Ukraine liefere. „Sie reden in letzter Zeit mehr, aber Sie sagen nichts“, hatte er dem Kanzler vorgeworfen. Das wollte dieser nicht auf sich sitzen lassen.

Also listete Scholz zunächst auf, welche Waffen zur Panzer- und Flugabwehr Deutschland gleich nach Beginn des Krieges geschickt hatte. Auch auf den Flugabwehrpanzer Gepard kam er zu sprechen, sagte, wie viel Munition für wie viele Abwehrvorgänge mitgeschickt werde. Er redete über die Panzerhaubitze 2000, über verschiedene Ringtauschvorhaben mit anderen Ländern, die vor allem das Ziel haben, der Ukraine Kampfpanzer russischer Bauart zur Verfügung zu stellen. Die Kritik, Deutschland tue zu wenig, bezeichnete Scholz als „dahergeredetes Zeug“.

Boten seine Auflistungen zunächst vor allem Bekanntes, kam dann etwas Neues. Deutschland werde das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das es verfüge, es sei das „Iris-T“ des Herstellers Diehl. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, ein ganze Großstadt vor russischen Angriffen zu schützen.“ Dann kündigte er an, dass noch ein Ortungsradar in die Ukraine geschickt werden solle, mit dessen Hilfe Artillerieangriffe aufgeklärt werden könnten. Zudem werde man die Vereinigten Staaten „nach unseren technischen Möglichkeiten“ bei der geplanten Lieferung von Mehrfachraketenwerfern in die Ukraine unterstützen. „Nimm das!“, sollte wohl die Botschaft an den über 20 Minuten sehr angriffslustigen Merz lauten.

Kurze Zeit nach der Rede des Kanzlers wurden weitere Details zu den Lieferungen bekannt. Deutschland will demnach vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine liefern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Das geschehe in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden.

Merz stellt Scholz als Zauderer hin

Merz hatte als erster Redner der Debatte vor allem an dem Bild gearbeitet, Scholz sei ein Zauderer, der nach seiner Zeitenwende-Rede am 27. Februar nicht viel Konkretes für die Ukraine zu Wege gebracht habe. Wie es Unionspolitiker in jüngerer Zeit gerne tun, bemühte Merz Äußerungen einer Grünen, um Scholz anzugreifen. Für Deutschland sei angesichts der unzureichenden Unterstützung für die Ukraine „nur noch Verachtung“ übrig, zitierte er die Europaabgeordnete Viola von Cramon.

Merz reihte anschließend Frage an Frage in Richtung des Bundeskanzlers. Der ukrainische Parlamentspräsident komme nach Berlin, warum dieser bislang keinen Termin mit Scholz bekommen habe, wollte der Oppositionsführer wissen. Warum Scholz nicht klar sage, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen müsse. Warum er nicht eine gemeinsame europäische Initiative zur Unterstützung der Ukraine anstoße. Ob er der Meinung sei, dass die Ukraine, Moldau und die Staaten des westlichen Balkans EU-Beitrittskandidaten werden sollten. So ging es Frage für Frage. Einen Zwischenruf, was er, Merz, denn etwa zum Kandidatenstatus sage, überging der CDU-Vorsitzende. Bei seiner Rede im Bundestag drei Tage nach dem Kriegsbeginn habe Scholz „Klartext“ geredet. Seither „verdampft alles im Unklaren“.

Einen kleinen Erfolg konnte Merz schon dadurch verbuchen, dass Scholz die ersten Minuten ohne Manuskript sprach. Der CDU-Mann hatte gestichelt, der Kanzler möge doch mal das von seinen Leuten für ihn vorbereitete Manuskript weglegen und stattdessen seine Fragen beantworten. Dass der sonst in seinen Reden oft so nüchterne Scholz offenbar die Nase voll von solchen Vorwürfen hat, machte er schon klar, indem er sagte, Merz „tänzele“ mit lauter Fragen durch das Thema hindurch. „Sie werden nicht damit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen.“ Und wenn sich Merz mal in einer Sache positioniere, dann „wird's peinlich“, sagte Scholz.

Nachdem Scholz den ersten Angriff zur eigenen Verteidigung vorgetragen hatte, griff er doch nach dem Manuskript. Da ging es dann viel um die Belastung der Menschen durch die hohen Preise, nicht nur für die Energie. Scholz führte auf, welche Entlastungen seine Ampekoalition bereits auf den Weg gebracht habe. Von den niedrigeren Spritpreisen bis zum Neun-Euro-Ticket kam alles vor.

Doch auch hier hatte der Kanzler etwas Neues im Gepäck. Er schlug vor, dass sich Sozialpartner und Arbeitgeber, Gesellschaft und Staate an einen Tisch setzen sollten: „Wir brauchen eine gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation. Wir wollen eine konzertierte Aktion gegen den Preisdruck.“

Als abwegig stellte der Regierungschef dagegen den Vorschlag des Oppositionsführers dar, man hätte mit Hilfe eines Solidaritätszuschlags die erforderlichen Ausgaben für die Bundeswehr finanzieren können. Erst bestreite die Union weite Teile des Bundestagswahlkampfes mit der Forderung, den Soli abzuschaffen, und dann wolle sie die Bundeswehr damit finanzieren.

Neben den inhaltlichen Ankündigungen des Kanzlers brachte der Schlagabtausch zwischen ihm und Merz vor allem die Erkenntnis mit, dass der Kanzler nicht nur im kleinen, sondern auch im großen Kreis lebendig reden kann. Immerhin blieb trotz des Zanks zwischen den beiden Herren noch genug Zeit dafür, dass beide die Zusammenarbeit von Regierung und Opposition beim 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr positiv hervorhoben.