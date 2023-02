Die Zeitenwende, die vor einem Jahr ausgerufen wurde, ist zu gutem Teil eine deutsche Zeitenwende gewesen. Es gab etliche Völker in Europa und anderswo in der Welt, die schon immer in der Zeit lebten, die für viele Deutsche erst am 24. Februar 2022 angebrochen war. In Europa waren das die Realisten, die seit dem Untergang der Sowjetunion vor Russland gewarnt hatten.

Nicht die Zeit hat sich gewendet, sondern die öffentliche Meinung in Deutschland, die an jenem Tag in der Gegenwart ankam. Nirgends wird das so deutlich wie bei der Antwort auf die Frage des Instituts in Allensbach, ob Verteidigungsausgaben zur Sicherheit beitragen können. In anderen Staaten war das schon immer klar, nur in Deutschland wollen das sehr viele Bürger erst jetzt wahrhaben.

Deutsche Spaltung in Ost und West

Woran das liegt, lässt sich leicht mit den Schalmeienklängen des Pazifismus erklären, mit der Sehnsucht nach Neutralität, die vom Bösen in der Welt in Ruhe gelassen werden will und das noch immer auch anderen Staaten empfiehlt, zum Beispiel der Ukraine. In Ostdeutschland hat sich diese Haltung stärker als im Westen über die Zeitenwende gerettet, verstärkt durch die Nachwirkungen einer anderen Zeitenwende, die diesen Westen als Vormund erlebte.

Parteien und Politiker, wie die AfD und Sahra Wagenknecht, die dem Imperium des Ostens geben wollen, was dem Osten angeblich gehört, finden dort mehr Gehör als im Westen. Dass die Ukraine sich in ihr Schicksal fügen möge, ist das Echo der Angst aus den Nischen einer untergegangenen Diktatur.

Putin sollte sich darüber nicht zu früh freuen. Denn seine Propaganda fruchtet trotzdem nicht, weder im Westen noch im Osten Deutschlands. Was aber die Konsequenzen angeht, ist das Land gespalten. Mittendrin sitzt die Bundesregierung. Den einen ist sie zu lasch, den anderen zu aggressiv.

Je länger der Krieg dauert, desto tiefer droht die Kluft zu werden. Gewinnt die alte Bequemlichkeit die Oberhand oder das neue Denken? Den Ukrainern ist sehr zu wünschen, dass nicht die Angst vor Putin, sondern ihr Mut obsiegt.