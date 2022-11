Zwei Tote in Dorf nahe Ukraine : Polen versetzt nach Raketeneinschlag Kampfeinheiten in erhöhte Bereitschaft

Offenbar ist in Polen mindestens eine Rakete eingeschlagen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Spekuliert wird, ob es eine Rakete Russlands oder der ukrainischen Raketenabwehr gewesen sein könnte. Die Regierung in Warschau hält Krisensitzungen ab.

Rauch steigt in der Ferne über dem polnischen Grenzdorf Przewodów auf, in dem eine Rakete niedergegangen sein soll. Bild: Reuters

Polen hat angekündigt, „einige militärische Kampfeinheiten und andere Einheiten“ in erhöhte Bereitschaft zu versetzen, nachdem bei einem mutmaßlichen Raketeneinschlag nahe der ukrainischen Grenze am Dienstagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen sind. Das teilten Regierungssprecher Piotr Müller und Jacek Siewiera, der Chef des Büros für Nationale Sicherheit (BBN), nach einer längeren Sitzung des BBN am späten Abend auf einer sehr kurzen Pressekonferenz mit.

Mehrere Medien hatten am Abend berichtet, dass in einem Dorf in Polen nahe der Grenze zur Ukraine beim Einschlag einer oder zweier Raketen zwei Personen getötet worden seien. Die Regierung machte zunächst keine näheren Angaben darüber, was vorgefallen ist. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte die Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Abend einberufen. Danach sollte eine Sitzung des gesamten Kabinetts folgen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilte auf Twitter mit, er habe mit Präsident Duda über die Explosionen gesprochen und den Angehörigen der Getöteten sein Beileid ausgesprochen. „Die NATO beobachtet die Lage, und die Verbünden sind untereinander in engem Kontakt", sagte Stoltenberg. Es sei „wichtig, dass nun alle Fakten festgestellt werden“. Siwiera sagte, man berate sich auch in der Nato über die Möglichkeit, Artikel 4 des Nato-Vertrags zu aktivieren.

Zunächst hatte am frühen Abend der polnische Sender Radio Zet unter Berufung auf informelle Quellen berichtet, in dem Dorf Przewodów in der Wojewodschaft Lublin, das etwa fünf Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt, seien zwei verirrte russische Raketen eingeschlagen. Das sei um 15.40 am Dienstagnachmittag geschehen. Dabei seien in einer Anlage zur Trocknung von Getreide zwei Männer getötet worden. Der polnische Sender TVN24 veröffentlichte Videos, die den Ort des Geschehens zeigen sollen. Darauf ist ein Krater zu erkennen.

Der Journalist von Radio Zet, der zuerst über das Geschehen berichtet hatte, schrieb auf Twitter, seine militärischen Quellen sprächen davon, dass vieles auf Trümmer einer von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen Rakete hindeute. Die Nachrichtenagentur AP berichtete dagegen unter Berufung auf eine ranghohe Quelle in amerikanischen Geheimdienstkreisen, in dem Dorf seien russische Raketen eingeschlagen. Offiziell teilten das amerikanische Verteidigungsministerium und das Weiße Haus mit, man habe noch keine ausreichenden Informationen und prüfe den Fall.

Selenskyj: Terror jenseits unserer Grenzen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner abendlichen Videoansprache von russischen Raketen, die auf polnischem Territorium eingeschlagen seien: „Heute ist das passiert, wovor wir seit langem gewarnt haben. Der Terror beschränkt sich nicht auf die Grenzen unseres Staates.“

Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Berichte aus Polen laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti als „Provokation mit dem Ziel einer weiteren Eskalation der Lage“. Die russischen Streitkräfte hätten keine Schläge in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze ausgeführt. Laut den Berichten polnischer Medien kam es zu dem Vorfall jedoch am Nachmittag zu der Zeit, als die massiven russischen Raketenangriffe auf die Ukraine begannen.

Die NATO äußerte sich zunächst zurückhaltend. „Wir sehen uns diese Berichte an und stimmen uns eng mit unserem Verbündeten Polen ab“, sagte ein Vertreter der Allianz am Dienstagabend. Intern hieß es, man warte die Sitzung des polnischen Sicherheitsrats und weitere Informationen zu dem Vorfall ab. Polen könnte anschließend gemäß Artikel 4 des NATO-Vertrags eine Sondersitzung des NATO-Rats einberufen, um die Verbündeten zu informieren und über Konsequenzen zu beraten.

Artikel 4 und Artikel 5 – Polens Optionen bei der NATO

Dies ist möglich, wenn aus Sicht eines Mitgliedsstaats die „Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist“. Seit Gründung der Allianz wurde Artikel 4 sechsmal aktiviert, meistens durch die Türkei. Zuletzt berief Ankara im Februar 2020 eine Sondersitzung ein, nachdem bei einem Luftangriff des Assad-Regimes auf Idlib in Syrien 33 türkische Soldaten getötet worden waren.

Die Beistandspflicht der Allianz ist in Artikel 5 geregelt. Demnach vereinbaren die Mitglieder, „dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird“. Die Art des Beistands kann vielfältig sein, sie kann, muss aber nicht militärisch sein. Es gibt keinen Automatismus; vorgeschrieben ist, dass der UN-Sicherheitsrat vor etwaigen Gegenmaßnahmen informiert wird.

Bisher hat die Allianz Artikel 5 einmal ausgelöst, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Seinerzeit ging es vor allem darum, dem angegriffenen Amerika Solidarität zu bekunden; eine gemeinsame NATO-Mission gab es dann erst viel später zur Stabilisierung Afghanistans. Die militärische Intervention in dem Land am Hindukusch wurde von einer Allianz der Willigen vorgenommen.

Die lokalen Behörden bestätigten gegenüber polnischen Medien zunächst nur, dass bei einer Explosion in dem Ort zwei Männer ums Leben gekommen seien. Die Ursache werde noch untersucht. Allerdings zitierten polnische Medien Augenzeugen, die angaben, es seit „etwas vom Himmel gefallen“. An den Ort seien nicht nur Feuerwehr und Rettungskräfte, sondern auch Einheiten der polnischen Armee gekommen.